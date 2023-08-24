Viu1HK報導：Joey容祖兒完成第30場演藝騷受訪，大讚每場fans都超熱情！講到「Captain Nancy」家燕媽媽驚喜現身，Joey感動話見家燕媽媽唔止人到、禮又到好開心，會好好收藏嗰兩朵橙色花花！