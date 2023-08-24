容祖兒曾因病倒頹爆想取消個唱笑指單身阿Sa不再介紹對象
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Viu1HK報導：Joey容祖兒完成第30場演藝騷受訪，大讚每場fans都超熱情！講到「Captain Nancy」家燕媽媽驚喜現身，Joey感動話見家燕媽媽唔止人到、禮又到好開心，會好好收藏嗰兩朵橙色花花！
暫時唱足30場，Joey直認把聲的確有少少攰，下次會唔會挑戰over 34場？佢笑話冇講死，但經過今次學會點樣照顧好心理、身理質素，仲公開咗開騷前、後嘅routine添！回憶演出初期突然病咗，Joey指當刻係好驚兼好大壓力，食西藥把聲又好難快速recover，但眼見已經三度延期，自信心直線下降，自爆曾一度頹爆想cancel餘下所有場次！最後全靠一人令Joey跳出迷惘框框，重拾信心，仲越唱越好！
講起最緊張佢感情事嘅好姊妹阿Sa，最近宣布回復單身，Joey話冇太多嘅慰問，但就有一直互相update近況，佢仲搞笑話依家阿Sa唔會再介紹對象畀佢識，要先自肥咁話！另外，Joey又爆笑mode為飛咪一事解釋，更回應fans敲碗想佢開棟篤笑嘅事，呢條足本訪問內容量爆炸呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK