Juno金榜題名 「拖馬」晒剛陽味 狂唱《耿耿於懷》搞到耿耿於懷？夢想…
廣告
Viu1HK報導：Juno金榜題名 「拖馬」晒剛陽味 狂唱《耿耿於懷》搞到耿耿於懷？夢想做奇連伊士活80歲仍執導筒
歌手Juno今年全面回歸！繼去年3月演出西九戶外音樂會，7月同周國賢喺亞博合體開騷後，Juno將於2月22號再喺亞博舉行《金榜題名project_mayhem – an urban fantasy by Juno Mak》演唱會，為觀眾帶嚟一場跨媒體盛宴！今次演唱會由講述黑幫嘅電影劇本為主軸，以「金榜題名」講述「忠孝仁義」，身兼演唱會導演嘅Juno，邀得廿四味、Matt Force、Novel Fergus同王嘉儀等，去演繹剛陽味重兼具戾氣嘅故事，仲製作咗演唱會同名主題曲《金榜題名》，將Hip Hop融入「麥氏樂章」，雖然因為內容敏感而遭電台禁播，但Juno冇唔開心，仲話造歌最緊要有靈魂，Respect呀！講到歌迷最掛住嘅經典舊歌，Juno就笑談其中一首令佢「耿耿於懷」喇！
Juno直言要承載「忠孝仁義」四大美德，事必要取捨，而取捨正正喺大家嘅日常生活不斷上演，相信觀眾一定有共鳴，而佢挑戰「男人二揀一」時亦大方分享對「剛陽味」嘅想法，想知道Juno視邊位男神係「剛陽味天花板」，睇專訪就一清二楚喇！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK