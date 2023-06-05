孖周國賢開騷演人類VS人工智能 麥浚龍被嫌囉嗦

Viu1HK報導：Juno麥浚龍同Endy周國賢將於7月8號喺亞博舉行《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》音樂會，Endy自爆飲咗杯白酒先敢膽粗粗致電Juno傾合作；Juno坦言考慮咗一陣就應承，仲設計咗「人類vs人工智能」呢個主題，為觀眾帶嚟思考空間。