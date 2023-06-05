孖周國賢開騷演人類VS人工智能 麥浚龍被嫌囉嗦
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Viu1HK報導：Juno麥浚龍同Endy周國賢將於7月8號喺亞博舉行《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》音樂會，Endy自爆飲咗杯白酒先敢膽粗粗致電Juno傾合作；Juno坦言考慮咗一陣就應承，仲設計咗「人類vs人工智能」呢個主題，為觀眾帶嚟思考空間。
其實Juno同Endy喺那些年做新人年代已經認識，事關佢哋個性低調，大合照時鍾意有咁後攝咁後，所以經常喺最貼近Backdrop嗰行遇到，認真搞笑！經過那些年，Juno直言Endy冇乜點變，依舊孩子氣兼無聊，又呻Endy作畀自己嘅歌勁難唱；Endy就爆Juno同樣囉唆，whats app錄音可以講足28分鐘，所以有時會儲埋幾段錄音揸長途車時先至聽呀！除咗講音樂，佢哋都期望喺電影上合作，一切要等麥大導拍板喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]