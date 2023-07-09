夾埋宣布開個人騷 麥浚龍明年首攻紅館 更新《風林火山》進度 周國賢透…
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Viu1HK報導：夾埋宣布開個人騷 麥浚龍明年首攻紅館 更新《風林火山》進度 周國賢透露10月連搞8場演唱會
Juno麥浚龍同Endy周國賢呢對老友一完亞博騷，就直入後台晒恩愛！又勁肉麻話友誼再昇華，未分開就已經掛住對方、唔捨得分開咁話！Juno笑指呢次開騷對佢最難係調節生理時鐘，近年變咗晨型人，一到夜晚綵排就想搵周公！
佢哋嘅默契唔止係分開rehearsal都夾到冇朋友，仲有就係喺演唱會期間各自宣布開solo concert，率先應承互相做嘉賓，先係Juno自爆將入紙申請下年年尾首攻紅館，嚟緊會飛出香港拍電影，至於《風林火山》嘅後製進度，佢亦有新update；後有Endy漏口風話即將公布演唱會場地，大約喺10月舉行，仲要一開開足8場添！而最近佢就忙於同周家怡演兩公婆拍電視劇，Endy劇透有連場感情爆發戲，相當考演技呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]