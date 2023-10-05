洪嘉豪貪玩捉蟲 新歌封面大素顏「尷尬從來都係自己嘅心魔」直踩24個…
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Viu1HK報導：洪嘉豪貪玩捉蟲 新歌封面大素顏「尷尬從來都係自己嘅心魔」直踩24個鐘拍MV️收工變喪屍現場實況
Kaho洪嘉豪日前推出新歌《只要你不尷尬》，事前喺IG畀咗4張相出嚟叫人投票揀cover，勁鬼馬咁混入素顏大頭相，點知票數一面倒就揀呢張，今人月真係捉蟲「其實只係玩嘢放出嚟，你哋唔好咁痴線！」Kaho試圖力挽狂瀾，但又豈能盡如他意呢？自稱「真漢子」嘅院長最後履行承諾，就豁出去用呢張「靚相」做新歌cover，完美演繹「只要你不尷尬」！
一向人緣甚好嘅Kaho喺派歌當日獲一眾電台DJ、困獸鬥主持程人富同米媽支持，紛紛喺IG將icon轉為佢嘅素顏大頭相，「院友」們更係自發性集體換icon支持偶像，一打開IG滿滿都係Kaho個大頭極為壯觀！
新歌除咗一直合作無間嘅周錫漢負責編曲、監製之外，更搵嚟Kaho期待合作已久嘅Wyman填詞，令Kaho不知幾咁開心！被問到現實生活有冇只要你不尷尬嘅時候？Kaho笑話平時會尷尬嘅情況比較少，因為做咗歌手要畀以前嘅自己更有信心、大膽，即使係平時畀同事影黑圖都唔尷尬，仲大講金句「尷尬從來都係自己嘅心魔」！
呢次MV係電影感大製作，Kaho飾演有無限復活技能嘅人，為咗向心儀女仔表白，不惜一次又一次喺喪屍世界入面冒死拯救佢！表白成唔成功就要睇MV先知，但就知Kaho今次拍MV直踩24個鐘，佢話係最辛苦嘅一次，更搞笑話拍咗5年嚟都從未為MV而開會「收工嗰一吓我自己都覺得我有喪屍feel，真係辛苦哂一班工作人員特別係扮演喪屍嘅朋友，化住個喪屍妝咁耐，落妝都有排落呀，真係好辛苦㗎！大家快啲睇多幾次支持吓！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK