洪嘉豪唔介意跳舞「差」過MC 陳蕾自動放棄被Do姐follow揼心口

Viu1HK報導：Kaho洪嘉豪噚晚為新碟《Cleanse》搞咗個戲院首映會，唱吓新歌畀院友們之外，又一齊睇咗條接近20分鐘嘅紀錄片，有Kaho細至可愛look、大至自彈自唱面試片。事後佢笑話睇到鬼咁尷尬，但好surprise陳詠謙竟然記得佢講過怕媽媽擔心，認嗰吓差啲感動到喊，打算收埋隻碟唔畀媽媽睇，之但係現場最後喊嗰個竟然係陳蕾，淚崩原因再證死黨地位！