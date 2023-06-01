洪嘉豪唔介意跳舞「差」過MC 陳蕾自動放棄被Do姐follow揼心口
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Viu1HK報導：Kaho洪嘉豪噚晚為新碟《Cleanse》搞咗個戲院首映會，唱吓新歌畀院友們之外，又一齊睇咗條接近20分鐘嘅紀錄片，有Kaho細至可愛look、大至自彈自唱面試片。事後佢笑話睇到鬼咁尷尬，但好surprise陳詠謙竟然記得佢講過怕媽媽擔心，認嗰吓差啲感動到喊，打算收埋隻碟唔畀媽媽睇，之但係現場最後喊嗰個竟然係陳蕾，淚崩原因再證死黨地位！
笑談陳蕾喺《全民造星V》自毀「華納手速王」封號，Kaho抵死笑嘲對方不嬲都唔叻；提起同陳蕾、MC張天賦battle跳舞，Kaho謙稱唔介意包尾，但事實大家有目共睹，係答得叻嘅！
另外，Kaho近日孖Do姐去德國拍節目，Do姐返港電台開咪爆Kaho係最辛苦嘅旅伴，機程加車程足足32個鐘！Kaho沾沾話10日旅程零遲到，又跟Do姐學轉數、做人態度，但就對爭啲可以出貓逼Do姐follow自己ig而後悔莫及！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]