Kakit預告Summer Live騷4嚿腹肌 想朝戲劇發展 恨孖鬼馬軒公鬥演技…
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Viu1HK報導：Kakit預告Summer Live騷4嚿腹肌 想朝戲劇發展 恨孖鬼馬軒公鬥演技
《全民造星V》嘅20強參賽者Kakit鄧家杰，今日又有商場Event吸金喇，佢即席晒超強折骨舞功冧「聯群杰黨」，睇到現場觀眾嘩嘩聲，連小朋友都秒被吸粉，大派飛吻畀Kakit，超Sweet呀！
Kakit話完咗比賽後去咗台灣旅行，喪玩喪食，肥晒呀，但為咗備戰8月中舉行嘅《全民造星V Summer Live 2023》，要努力操肌，仲預告會騷某Part肌肉，同埋練定一樣嘢表演，係咪好想知呢？
講到發展動向，Kakit直言對演戲有興趣，仲話最想同某位鬼馬巨星喺大銀幕過吓招。19歲卜卜脆嘅Kakit，好著緊事業發展，對拍拖又有咩睇法呢？各位姐姐睇就知喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]