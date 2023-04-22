kayan9896讚ANSONBEAN肯聽意見超合拍 打算將分手傷痛寫成失…
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Viu1HK報導：kayan9896讚ANSONBEAN肯聽意見超合拍 打算將分手傷痛寫成失戀歌
2021年12月推出首支個人單曲，勇闖樂壇嘅kayan9896，歌手出道都未夠2年，喺《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》就獲得《叱咤樂壇生力軍女歌手》銅獎，講返當時聽到頒獎嘉賓讀出自己個名嗰陣，kayan都話個腦空白一片，事關佢覺得自己上一年作品唔夠多，覺得好意外同時又有啲心虛啊！不過佢就答應大家今年一定會更加努力，希望樂迷認同佢。
kayan仲同大家分享，會同ANSONBEAN推出合唱歌《Get Wild》嘅契機，仲大讚對方好接受別人意見，經常會問自己有咩想法，大家有商有量，所以同ANSONBEAN整個合作過程都好愉快，好合拍！另外kayan亦預告嚟緊新作會喺一首失戀嘅傷心情歌，都係關於自己愛情路上嘅經歷和感受，相信同Locker甩拖冇耐嘅佢，寫呢種類型嘅歌應該會好touching啊！
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