《沖繩任你點》仔仔龍年招好運KC出跳舞作品 Tsoul望開新節目見女…
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Viu1HK報導：《沖繩任你點》仔仔龍年招好運KC出跳舞作品 Tsoul望開新節目見女優希晉效法大表波操肌 Kim可拍BL劇 亨仔拍戲唔想要靚女拍檔
大年初三又名「赤口」，小編專誠請嚟《全民造星V》亞軍KC、季軍亨仔、希晉、Tsoul同Kim嚟「互mean賀年」兼玩Game，喺《沖繩任你點》中合作無間嘅五子，說話真係「mean mean相報何時了」，仲有人繼承咗Edan嘅「黑氣石」魔力，連輸兩Game，保證笑到有腹肌呀！
話晒都係新正頭，五子當然要講吓新年大計啦，除咗呢個月會出歌外，KC就希望《沖繩任你點》可以拍第二輯；Tsoul就話繼AV女優河北彩花後，最好集集都有其他女優登場。至於亨仔、希晉同Kim就想拍劇喇，而且想挑戰嘅角色都好唔同，祝大家早日願望成真啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK