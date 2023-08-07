陳慧琳沾沾再唱日文歌冇難度 獲星星兔讚親切 好到想追求 再孖男神拍…
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Viu1HK報導：陳慧琳沾沾再唱日文歌冇難度 獲星星兔讚親切 好到想追求 再孖男神拍愛情片好得人驚？
Kelly陳慧琳同網絡歌手星星兔合唱新歌《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》，今日舉行MV首播發佈會。
Kelly今次俾足面，同星星兔唱廣東話同日文兩個版本，估唔到N年冇講日文嘅Kelly都pick up到喎！佢仲沾沾話「以前真勁，有老師幫我24小時操日文，叻過廣東話。」仲話想跟星星兔去日本宣傳，目的shopping！
曾經喺日本發展嘅Kelly同過唔少男神合作，包括竹野內豐、金城武，但佢搞笑話唔敢再孖男神拍愛情片「來世啦！好得人驚！」
而星星兔就話每次見Kelly都好緊張，心跳好快，如果係男仔一定追佢添！想知更多入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]