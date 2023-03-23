陳慧琳車禍後隱約見疤痕只能遠觀 與大仔有創傷後遺症 ️零食慾驚毁…
廣告
Viu1HK報導：陳慧琳車禍後隱約見疤痕只能遠觀 與大仔有創傷後遺症 ️零食慾驚毁容
Kelly陳慧琳噚晚出席新店開幕活動，亦係佢先去年12月同大仔發生車禍、與對面車輛迎頭相撞後首現身。隱約見到Kelly右眼眉上方有條Y字型、超過20針嘅小疤痕，佢話近右眼角0.01mm附近位置、嘴都有受傷，3個傷口都仲要係頗深！
繼而提番起事發經過，Kelly仍然心有餘悸，指撞車嗰刻係撼到落塊膠板同電話「見到個倒後鏡，啲血標緊出嚟！跟住望吓個仔有冇事，然後右眼就腫到豬頭咁！」Kelly坦言撞車後成個幾、兩個月塊面明顯鴛鴦加腫，深怕恢復唔到變毁容，勁唔開心搞到零胃口，好彩有老公番開心！
事後Kelly直指同大仔都有創傷後遺症，再次乘搭出事私家車、行同一條路都好驚，不過就唔需要睇心理醫生「嗰到跌低，嗰到起番身就解決咗！」之後Kelly就要準備「哥哥」張國榮會展紀念騷嘅演出，仲透露有出歌、開騷嘅計劃添！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com