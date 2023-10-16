現場實況KOLOR 除衫騷肌Rock爆九展 Singz曾經面癱 哽咽跪地向…
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Viu1HK報導：現場實況KOLOR 除衫騷肌Rock爆九展 Singz曾經面癱 哽咽跪地向女友求婚成功️現場實況
KOLOR一連三場《KOLOR TOUCHDOWN 2023》演唱會噚晚（15日）尾場，逾千樂迷企爆場館，high足全晚。去年疫情嚴峻，KOLOR忍痛取消紅館演唱會檔期，但唔想白費心機，決定將舞台概念同round down移師到九展，一口氣獻唱逾30首歌，當中包括《大吟釀》、《可再遇見》、《天地會》等等。
安歌環節，四子除衫騷肌繼續Rock爆舞台，過咗12點，唱埋新歌《工廠大廈》Fans熱情仍然未減唔捨得走，KOLOR索性留喺台上同大家影張大合照！
除咗聽好歌，KOLOR更雙喜臨門，結他手Robin（羅灝斌）同Bass手Singz（謝日昇）都計劃今年結婚，Singz（謝日昇）仲即場跪地向拍拖11年女朋友求婚，Singz哽咽話曾經有段時間好迷失，靠女朋友一句說話撐到今日；2021年更試過面癱，幸得女友悉心照顧，依家好番晒真係Happy Ending呀，想感受呢個感人時刻，快啲入嚟睇現場實況啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK