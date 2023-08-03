王馨平獲贈獨臂刀念亡父王羽自爆16歲離家出走 想孖MC林家謙合作
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Viu1HK報導：Linda王馨平今日為9月23喺麥花臣場館嘅《王馨平女人馨情演唱會2023》舉行發佈會，獲贈獨臂刀紀念亡父王羽，仲有蛋糕預祝佢8月5日55歲生日。
Linda即席獻唱新歌《威嚴背後》，歌詞一句係「過往我離家出走，今天歸家未敢走……」Linda自爆係16歲嗰年反叛期嘅親身經歷，但因為冇錢，4個鐘後就死死地氣返屋企。而講到演唱會嘉賓，佢話想請兩位「美少女」拍檔周慧敏同埋湯寶如，亦希望同自己好欣賞嘅新生代歌手林家謙、MC張天賦一齊合作啊！
而過兩日8月5號生日嘅Linda，就同老公飛去日本東京玩幾日，喺台灣嘅妹妹亦會join，更已安排咗日食4餐嘅行程俾Linda，佢話而家有啲後悔！旅行返嚟就要積極keep fit ，Linda話最難係戒酒，想知點解就入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]