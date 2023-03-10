Lokman開心MIRROR出英文歌好雀躍袁澧林與Kayan9896️旅行不談…
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Viu1HK報導：Lokman開心MIRROR出英文歌好雀躍袁澧林與Kayan9896️旅行不談分手事
Lokman楊樂文、袁澧林、游學修、余香凝、陳湛文等今日出席第47屆香港國際電影節記者會。Lokman同影帝林家棟主演嘅新片《命案》將會成為電影節開幕電影，Lokman話套戲啱啱開工時，靜靜雞偷睇對方一舉一動嚟學嘢！又話一邊拍一邊減肥，女友心痛呵返自己。講到嚟緊17號MIRROR將會出處男英文團歌《RUMOURS》，Lokman就話好大挑戰，始終英文唔係大家母語。佢又沾沾話監製等幕後團隊大讚佢哋12子做得好好，有啲飄飄然咁話！
而古天樂、游學修、袁澧林主演嘅《送院途中》就係大會閉幕電影，導演卓韻芝大爆演救護員馬sir嘅古仔喺片場喊，勁可愛！而Angela就話拍呢套戲要講好多粗口，游學修就話同老闆古仔合作拍戲開頭有啲壓力，「開工頭一、兩日佢完全零交流，套戲拍咗兩年我哋橫跨咗新年，團拜時佢話我做得唔錯，不過可以再俾多啲嘢！咁我就出力啲，有啲情況同古生都冇乜跟劇本。」講到有傳Kayan同Locker分手？阿修同Angela就話佢哋冇乜嘢，已經move on咗！
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