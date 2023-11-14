Lolly Talk開騷在即Tania舊患復發預告嘉賓達紅館級Level 有FIN…
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Viu1HK報導：Lolly Talk開騷在即Tania舊患復發預告嘉賓達紅館級Level 有FINALLY份？
月尾首開九展騷嘅Lolly Talk，今日出席商場聖誕節活動，係正式閉關前嘅最後一次見波板糖！8女出場嗰陣，驚見Tania右手嘅無名指同尾指用紗布包住，佢解釋係舊患復發，之前係篤魚蛋整親，但好彩冇影響排舞，另外3隻手指繼續好靈活！
離開騷仲有大半個月，佢哋加緊綵排、操fit練體能！嘉賓方面，Lolly Talk透露兩日個list都唔同，講到明係好厲害嘅紅館級level嘉賓陣容，究竟係邊個？Sinnie、阿妹、Elka、阿蛋同Ah Yo最近cover咗FINALLY首《終於出歌》，而咁啱FINALLY近日為光B（尹光）個紅館騷做嘉賓，佢哋又似乎合紅館級數嘅嘉賓條件喎！想知多啲嘉賓嘅tips就要睇訪問啦！佢哋仲有講到新歌添！唔睇片就走寶！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK