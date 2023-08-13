Lolly Talk瘋狂派表情包 預告今年會開演唱會
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Viu1HK報導：女團Lolly Talk今日到紅磡出席一個商場活動，過百波棒糖一早到場霸定靚位，現場真係好墟冚呀！
佢哋一共唱咗三首歌，當然唔少得新歌《四方帽之約》，仲喺現場分兩小隊玩神同步，想睇佢哋有幾cute ,一齊睇片～
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK