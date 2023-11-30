現場實況直擊LV 2024初秋男裝系列時裝秀紅地氈各地紅星鬥型鬥靚爆墟…
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Viu1HK報導：現場實況直擊LV 2024初秋男裝系列時裝秀紅地氈各地紅星鬥型鬥靚爆墟冚
尖東海傍今晚舉行盛大LV Fashion show，邀請各地紅星到場，現場星光熠熠！紅地氈全場歷時約一個鐘，當中包括美國Rapper Pusha T、韓國男星宋仲基、韓國男團Stray Kids成員Felix、日本男演員歌手平野紫耀（Sho Hirano）、中國男演員龔俊、白敬亭、王鶴棣、馬思唯、男團TNT時代少年團、台星劉以豪同林柏宏等！
至於香港嘅代表，就有周潤發伉儷、郭富城、古天樂、林海峰、林嘉欣、張敬軒、MIRROR「三鏡」Anson Lo、Edan、Ian，仲有林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey、Marf@COLLAR、Jace、kayan9896、劉俊謙、沈月等！個個都係俊男美女，悉心打扮鬥型鬥靚，真係睇到勁心心眼，隨後佢哋就入場睇show啦！睇實況片感受現場氣氛！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK