Lyman留港搵屋難 學識「壞過凱婷」 孖Jason搵真銀 Snoopy Owen亂…
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Viu1HK報導：Lyman留港搵屋難 學識「壞過凱婷」 孖Jason搵真銀 Snoopy Owen亂入應援
《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）聯同型爆鼓手雷濠權 （Jason），今日去到時代廣場出席活動，二人的fans亦蜂湧到場與偶像近距離接觸。而詹仕偉（Snoopy）及賴天恩（Owen）更攞住應援牌到場支持。Jason表示唔知Snoopy同Owen會亂入，不過都好開心，非常歡迎。
Lyman 表示今天第一次出席商業活動搵真銀，感覺好正「 好鍾意人同人嘅關係 ，大家一齊，感覺好正！」計劃留港發展嘅Lyman表示，正在港尋找適合居所，準備與太太從美國移港居住「香港住嘅地方比較難搵，依家搵緊，梗係預埋太太，太太依家喺美國搞緊啲手尾。」Lyman話佢同太太都喺香港長大，唔擔心會有唔適應的問題。Lyman話依家學到好多本地潮語，就連「壞過凱婷」都難唔到佢。
Jason被問到會否與其他造星成員組band或男團，Jason謙虛話 「男團我唔知自己得唔得，我心態都open，但睇吓大家接唔接受我，跳舞條路可能長少少。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK