Marf@COLLAR談玩交友app嬲豬經驗自薦拍靈異節目挑戰做小鬼女...

[email protected]談玩交友app嬲豬經驗自薦拍靈異節目挑戰做小鬼女…
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Viu1HK報導：[email protected]談玩交友app嬲豬經驗自薦拍靈異節目挑戰做小鬼女
「旅遊精」[email protected]今日現身機場為DJ謝茜嘉嘅特別節目擔任嘉賓，大談獨遊荷蘭經歷！佢自爆出發前有聽取朋友意見，用交友app嘗試同當地人交流，睇吓會唔會識到朋友仔，最後成功同到兩位女仔傾偈，不過其中一位以為Marf係catfish就block咗佢，搞到Marf有少少嬲嬲豬呀！至於講到艷遇，Marf笑話曾經被一男子「搭訕」幫手搵嘢！
提到COLLAR班姊妹送咗張機票畀佢做生日禮物，Marf笑話未用，依家最想去嘅地方就由非洲暫時轉咗去埃及！原因係最近睇到193同Ash個節目《撞鬼自駕遊》，對靈異嘢超感興趣嘅Marf都心郁郁想接觸吓，更自薦想拍靈異節目添！《全日制COLLAR學院》啱啱播出首集，而一嚟就接受懲罰嘅Marf，劇透之後成員們要打大佬，想知係咩？咁就梗係要睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]