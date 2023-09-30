Marf 爆《那年盛夏》開拍電影版比率？ 承諾《分心》登熱搜Top 1即派…
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Viu1HK報導：Marf 爆《那年盛夏》開拍電影版比率？ 承諾《分心》登熱搜Top 1即派福利現場實況
Marf@COLLAR今晚跟樂隊Maniac同台jam歌，一唱到劇集《那年盛夏我們綻放如花》首主題曲《仍有心跳脈搏》，現場氣氛超high，即刻勾起劇中「綻放」回憶，難怪「楊悅盈」都大叫好感動，同時忍唔住大爆主音Jason一個小秘密添！
《那年盛夏》劇終仍有極大迴響，Marf感觸指完全冇諗過，好多謝大家對全劇組嘅鼓勵，仲透露開電影版現時嘅最新比率！講到同Billy crossover嘅新歌《分心》，對方喺條片上熱搜Top 5即找數「爆喊」，Marf笑話如果去到Top 1就到佢派福利呀！至於同導演陳健朗嘅緣份更延伸至新團歌MV《Speak Love》！另外，COLLAR日前宣布舉行首個lunch fans meeting，Marf都話成件事好刺激，仲有談及早前去fashion week嘅難忘事，敢講呢條訪問嘅資訊量係爆多呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK