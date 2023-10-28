MC張天賦處男電影6成本色演出 望仿效喜劇前輩創造角色 凌文龍怕被「…
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Viu1HK報導：MC張天賦處男電影6成本色演出 望仿效喜劇前輩創造角色 凌文龍怕被「賦二代」追殺請定保鏢
MC張天賦首部孭飛男一電影《夜校》今日舉行首映，孖拍檔「小龍」凌文龍受訪難掩hyper mode話既期待又有啲擔心，但盡咗力演出就問心無愧！講到葛民輝話票房方面靠晒佢嗰陣，MC即刻話唔敢當，不過就多謝「賦二代」包場應援！
小龍劇透戲入面同MC有大量攬頭攬頸場口，佢抵死笑話怕被「賦二代」追殺，一早請咗保鑣護送！MC笑指新戲角色有6成係本色演出，衰衰格格咁，至於嗰4成就係萬變嘅，希望之後可以學周星馳、張家輝、鄭中基咁創造特別角色！MC話一投入角色就完全零包袱，露肉都得添呀！佢哋仲有爆同葛民輝對戲嘅笑料、謝票派邊個代表出嚟派福利等！另外，華納落重本幫Moon Tang宣傳新歌，幫fans免費交一年租，MC之後又諗到咩對策？片嚟啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK