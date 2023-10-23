MC處男電影️恨開續集加咀嘴戲 被黃曦誼笑無法與女生對望3秒 劉翁讚…
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Viu1HK報導：MC處男電影️恨開續集加咀嘴戲 被黃曦誼笑無法與女生對望3秒 劉翁讚爆肚位喜出望外
唱而優則演嘅MC張天賦，將電影初體驗獻咗畀《夜校》，戲中同「小龍」凌文龍「綁架」城中富豪嗰副「凍肉」（葛民輝 飾演），做偷屍孖寶！首次踩入大銀幕，MC一如以往都係自信心爆棚，獲導演劉翁大讚有驚喜，演出大膽唔怕尷尬，有做演員嘅潛質！聽到導演咁講，MC都自評8分，更對有幕扮無賴相當滿意，莫非係本色演出？
以為MC同小龍全程抬住阿葛可以當做gym減肥？錯啦！MC話過你哋知，反而佢喺嗰段時間肥咗，究竟點解呢？劉翁仲更被篤爆偏心，當MC同小龍要喺3樓跳落去，竟然擔心MC多啲，劉翁又點解畫先？Candy戲中同MC就有段感情戲，「賦二代」最緊張嘅就係有冇錫錫！另外，Candy又爆MC私下勁怕醜，對視超過3秒對耳仔即紅！想知佢哋仲開心share咗啲咩？睇片！睇片！睇片！重要嘅嘢要講3次！
網民點睇？
😊我不是富二代，但有興趣入塲睇呢套戲，應該幾好笑😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK