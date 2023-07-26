MC赴台拍MV挑戰揸左軚車仲約埋舒淇學生去釣蝦
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Viu1HK報導：✨足本訪問：MC赴台拍MV🎬挑戰揸左軚車🚗仲約埋舒淇學生🦐去釣蝦 ｜Viu1 現場實況
MC 張天賦喺月初飛去台灣拍攝新歌《抽》嘅MV，除咗邀得曾入圍《金曲獎》「最佳音樂錄影帶獎」嘅女導演黃婕妤執導外，女主角詹子萱仲曾經跟影后舒淇上過表演堂，MC 就飾演默默陪住大小姐嘅司機。
MC話估唔到第一次去台灣就要揸車演司機，仲要係左軚，需要時間適應。佢仲話：「第二樣難忘事係去釣蝦場，因為從未去過，我覺得幾好玩呀！第三樣就係其中一個情節係講我同女主角會有一個『結局』，大家都會畀啲感情出嚟，自覺今次演技合格，幾滿意，仲有少少成功感添！」
MC又大讚子萱溫柔同專業，結局戲嘅演出到位；導演同子萱就話MC嘅素顏好可愛，搞到 MC 扁晒嘴話：「第一次被人用可愛嚟形容！」導演仲讚MC有演戲天份，可以挑戰演殺手；MC聞言即刻約定導演開戲時要搵埋自己，小編同賦二代都好期待「殺手MC」登場喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]