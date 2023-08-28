MC預告澳門騷坐購物車派福利 唔奢望操肌成功 決定「有咩騷咩」 期待…
廣告
Viu1HK報導：MC預告澳門騷坐購物車派福利 唔奢望操肌成功 決定「有咩騷咩」 期待過大海賭兩手
MC張天賦嚟緊9月底舉行兩場澳門演唱會，今次第一次喺當地開騷，佢心情都好興奮，仲話好開心今次可以成功還原四面台演出。講到上次開騷有唱跳環節，今次應該都走唔甩啦嘛？MC自爆記憶體已「清零」，搞到依家要搵排舞老師惡補，佢仲好不解當初係邊個話要跳唱，自己又做乜會有一首跳唱歌，真係笑cry啊！不過為咗賦二代，佢都會盡力嘅！上次紅館騷MC就坐住購物車收利是，咁中秋節開騷，購物車當然都會出動啦，但今次佢就唔會剩係攤大手板啦！
至於講到大家最關心嘅露肉環節，MC擰晒頭咁話已經唔奢望騷唔騷到肌，到時有咩就騷咩俾大家睇咁話喎！不過減肥方面似乎就見曙光嘞，事關佢有個餐單只係食咗兩日，接受訪問嗰日已經面尖尖，好有成效咁啊！MC仲自爆期待過大海賭兩手添，想知佢有冇橫財運？即刻睇片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK