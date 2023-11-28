現場實況MC張天賦海旁唱足45分鐘引萬人圍觀大談busking分等級 憶小…
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Viu1HK報導：現場實況MC張天賦海旁唱足45分鐘引萬人圍觀大談busking分等級 憶小學參加社區歌唱比賽獲全場大合唱生日歌預祝27歲
MC張天賦回歸初心，今晚喺文化中心露天廣場近海旁舉行《This is MC – Live at Victoria Harbour》免費音樂會，吸引近萬人圍觀，核心內外圍都坐爆晒，勁！
一開始，MC已經戴定頭盔，話自己把聲麻麻地，有機會唱到破音、走音，但實情狀態超Fit。時間所限，MC都係喺每首歌中間同大家傾幾句，重回舊地，勾起好多回憶，透露原來busking都分等級，仲自爆小學三年班就參加社區比賽，當時覺得自己唱得好好聽，可惜落敗，想知MC當年唱邊位歌手嘅歌參賽？仲有一首歌唱完之後有圓夢感覺添。
MC唱足45分鐘，最後大會更準備咗大蛋糕，為12月1日27歲生日嘅MC慶祝，仲嚟個近萬人大合唱生日歌，MC仲同台下fans 自拍，好溫馨呀，想睇現場有幾high，記得睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK