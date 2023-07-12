MC張天賦再為私人助手Yee Yee拆彈私人group言論唔屬自己管轄範圍…
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Viu1HK報導：MC張天賦再為私人助手Yee Yee拆彈私人group言論唔屬自己管轄範圍Do姐躺著中槍見面唔尷尬
MC張天賦嘅私人助手兼FC管理員Yee Yee，近日又被發現周圍焫火頭，今次躺著中槍嘅係Do姐、Moon Tang、蘇小姐、Jace陳凱詠。而「拆彈專家」MC今日出活動拆彈，指流出嘅對話屬Yee Yee喺私人group入面發言，Yee Yee嘅言論唔代表佢同公司嘅立場，尊重對方有自論自由。不過佢話噚日一落機就有同Yee Yee溝通，而對方亦答應以後會小心講說話。
MC話即使之後見番「中招」相關人士都唔會尷尬，又自薦好想同Do姐拍旅遊節目。至於傳Jace加入華納，佢就話冇聽過。追問一而再為Yee Yee解話，有觸及其低線？會罷免、解雇？MC足本拆彈論依家有啦！即刻click入去睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]