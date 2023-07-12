MC張天賦唔清楚陳凱詠加盟公司台灣地獄式拍MV同女角有親密鏡頭…
廣告
Viu1HK報導：MC張天賦唔清楚陳凱詠加盟公司台灣地獄式拍MV同女角有親密鏡頭️
MC張天賦噚日由日本返港，佢透露此行係電影拍攝，之前又去咗台灣拍新歌MV，笑話行程chur爆，去2日48個鐘開咗37個鐘工，仲要大部份時間戶外，好彩冇晒黑！而今次MV係有女主角嘅，想知就要留意新歌推出啦！
對私人助手兼FC管理員Yee Yee，再有爆炸性言論，攻擊Do姐、Moon Tang、蘇小姐、Jace陳凱詠，MC夾喺中間認真無辜。MC指了解過後有同Yee Yee溝通，話流出對話係Yee Yee喺私人group嘅言論，強調唔代表同佢、公司立場。講到MC再要為Yee Yee拆彈，有冇觸及佢底線、有考慮罷免佢職位？MC笑而不語，笑話已習慣處理，又指對方答應之後會小心說話。MC話之後若再見Do姐、Moon Tang都唔會尷尬，並對Jace傳加入華納指不知情。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]