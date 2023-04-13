楊紫瓊升呢奧斯卡影后首在港現身 返大馬祭祖只見媽咪 仍願拍港產片
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Viu1HK報導：Michelle楊紫瓊今晚出席珠寶品牌晚宴，係自3月中成為華人之光，係首位亞裔演員勇奪奧斯卡影后之後，首度在港出席公開活動。Michelle日前帶埋小金人返咗大馬祭祖，佢話此行邊度都冇去，只係見媽咪，同去拜daddy。Michelle又話得獎感覺奇怪，賽前好多宣傳要做，亦有好多人話睇好佢，「你問我，梗係想攞啦！華人未試過，明明我哋有好多好演員。」
再問Michelle有冇機會拍港產片，佢做口形話「會」喎！咁真係正喇！
同場嘅Karen莫文蔚同老公恩愛到埸，佢話舊年兩口子放長假歐遊，最近先投入工作。又透露啱啱拍咗部港產片，想知更多就睇足本訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]