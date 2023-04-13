楊紫瓊升呢奧斯卡影后首在港現身 返大馬祭祖只見媽咪 仍願拍港產片

Viu1HK報導：Michelle楊紫瓊今晚出席珠寶品牌晚宴，係自3月中成為華人之光，係首位亞裔演員勇奪奧斯卡影后之後，首度在港出席公開活動。Michelle日前帶埋小金人返咗大馬祭祖，佢話此行邊度都冇去，只係見媽咪，同去拜daddy。Michelle又話得獎感覺奇怪，賽前好多宣傳要做，亦有好多人話睇好佢，「你問我，梗係想攞啦！華人未試過，明明我哋有好多好演員。」