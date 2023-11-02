MIRROR明年叱咤齊人上台？Anson Lo對冧莊我最喜愛男歌手平常…
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Viu1HK報導：MIRROR明年叱咤齊人上台？Anson Lo對冧莊我最喜愛男歌手平常心姜濤澄清照MRI屬例行檢查
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招今日喺昂坪巿集舉行，MIRROR 12子齊人現身，係咪意味住明年1月1日頒獎禮當日都係咁齊人呢？對冧莊攞「我最喜愛男歌手」，「教主」Anson Lo就話平常心，以做好自己作品為主，而笑問姜濤有冇信心攞番呢個獎？佢亦笑話係平常心！Ian對攞唱作人獎謙指做歌無特別諗成績，因為佢嘅使命係為大家帶嚟首歌嘅相關message！
講番噚日嘅主題樂園慶祝活動，12子超有默契話冇人病、冇人唔舒服！而Lokman話印象最深刻係蓋印章環節，提起有鏡粉不適暈倒，佢哋表示活動後都有了解到，希望大家注意身體！姜Admin日前出story自爆照MRI，究竟所為何事？另外，教主主演嘅電影《釀魂》破千萬票房，想知教主有咩感受？即刻去片睇訪問！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK