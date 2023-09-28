現場實況第二批6鏡出發墨爾本 大表哥首達陣️姜濤激罕棄全黑look雙…
廣告
Viu1HK報導：現場實況第二批6鏡出發墨爾本 大表哥首達陣️姜濤激罕棄全黑look雙Jer孖住坐車到 Edan大叫興奮 為食Anson Lo要隊5個飛機餐?️現場實況
繼噚日有6塊「鏡」率先飛澳洲拍團綜，今日輪到第二批「鏡」出發，姜濤、「教主」Anson Lo、Edan、Jer、Jeremy同「大表哥」Stanley起程啦，約晏晝3點半起佢哋分車現身，陸續抵達機場VIP通道！
大表哥第一個達陣，超nice喪say hi；姜濤激罕唔係全黑look打扮，好sweet咁微笑揮住手步入場內；「雙Jer」Jer、Jeremy同車勁老友，問到佢哋期唔期待？阿Jer hyper點頭示意期待；Edan一落車就360度揮手打招呼，中氣十足大叫「興奮」，又笑話冇執漏嘢；壓軸出場係教主，黑白配造型微騷胸肌巧sexy，一見神徒就派心心，記者笑問係咪準備食兩個飛機餐？為食教主鬼馬伸出5隻手指！見佢略現疲態，教主話係因為啱啱起身，漏夜執咗一個篋出發！祝拍攝順利、旅途愉快啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK