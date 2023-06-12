「姜Admin開庫3.0」 姜濤1on1贏Mandy拒被覆啅 自認英文差 冇叫列拿…
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Viu1HK報導：「姜Admin開庫3.0」 姜濤1on1贏Mandy拒被覆啅 自認英文差 冇叫列拿特follow 翻煲《造星I》⭐skip《123我愛你》？
姜濤、Mandy譚旻萱同岑珈其今日出席HPV活動，Mandy大方分享拍攝微電影趣事，仲自爆打1on1時畀「籃神姜」KO，跪求覆啅咁話！不過姜Admin就決絕Say No，仲話輸畀女仔太冇面喇！
講返日前與NBA球星列拿特同場競技，姜Admin興奮之餘，就覺得上籃炒粉有啲老尷喇，仲再三強調呢句說話⋯⋯ 總之金牛座嘅男人果然要面呀吓！至於點解唔叫「籃神」Follow自己呢？佢就咁解釋喎！
除咗講打波，姜Admin仲預告演唱會保證好睇，亦有留意海報被惡搞，仲開心share翻煲《全民造星I》嘅感受。想睇「姜Admin開庫3.0」，記得收睇喇！
網民點睇？
姜濤每次嘅訪問都係超有觀賞感
答題唔會浮誇，有問有答
最緊要係表情，眼神，儀容各方面都落落大方，恰如其分
最愛看姜濤的訪問，謙虛得體，真誠坦白，其實英文只要講多啲，姜濤接收能力高又年輕，唔係大問題
姜仔好誠實話自己英文差👍
許多人都不會許自己英文差，衹有沉默
姜濤solo訪問好自然,好真,唔做作🥰🥰
無論姜姜做咩d haters 都會話佢架啦，所以堅守佢自己的信念就夠，完全唔使理果d無謂的講法
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]