姜濤暢談個唱海報️遭惡搞 重溫《全民造星》見到自己好老尷️
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Viu1HK報導：姜濤今日同Mandy譚旻萱、岑珈其出席HPV活動，仲同幸運姜糖影合照，點知有姜糖喺合照時推開「前夫」，笑Cry姜Admin呀！
Mandy自爆拍攝時同「籃神姜」打1on1，輸到想覆啅，但姜Admin就講明「不了」，事關如果再打，輸畀女仔太冇面喇！講返日前與NBA球星列拿特同場，姜Admin自覺上籃炒粉好樣衰，但強調平時唔會炒，仲笑認英文差，唔敢叫「真．籃神」Follow自己。
至於演唱會，姜濤話噚晚終於定好Rundown，保證好睇，又笑指見到網友留言先知「我是濤」主題嘅poster似小豬。此外，姜濤最近都有留意《全民造星V》，仲翻睇《造星I》添，仲爆當年同路人自我介紹嘅鏡頭被刪添！
網民點睇？
姜濤面對傳媒訪問真係好有進步, 對答如流,大方得體👍
💪💪😄😄姜濤大方得體👏🏻👏🏻👏🏻
前夫嗰段真係笑死😊😊
新一代藝人的視频只有姜濤的才能令我百看不厭，平心而論他才藝很多人會比他好但喜愛這感覺真沒有得解釋，祝他的人生越來越好👍👍👍
Keungto looks so charming ❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]