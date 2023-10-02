MIRROR澳洲坐熱氣球睇日出 姜濤含蓄派心 畏高Edan挑戰成功 …
廣告
Viu1HK報導：MIRROR澳洲坐熱氣球睇日出 姜濤含蓄派心 畏高Edan挑戰成功 Anson Lo踩黃金將有好事發生?
MIRROR澳洲拍攝團綜，行程似乎幾Chill下，早幾日大家都寓工作於娛樂，不停打卡睇風景，不過今日佢哋居然喺當地時間凌晨3點幾就出發，不過開幾早都好醫肚最緊要，「大食Lo」即刻上線，嚟個All Day Breakfast配炒飯，真識食！
食飽之後去到目的地，原來咁早開工係為咗坐熱氣球睇日出，個景靚到大家都忍唔住係咁打卡，姜Admin仲向姜糖含蓄派心，唔知大家有冇留意到呢？不過回返帶，Edan話過高空活動可免則免，依家要坐熱氣球，兒登個心臟仔頂唔頂得順㗎？但睇見6鏡大合照，喺半空中仲識比V，表情管理做到足，唔通克服咗心理障礙？
喺半空有得嘆靚景，但估唔到喺地面都有「意外收穫」！Anson Lo居然唔小心踩屎，行喺佢前面嘅Jeremy同Edan即刻跑走，而揸機嘅姜濤就笑到收唔到聲，真係成班大細路玩得勁開心啊！不過人哋話踩黃金表示會發達，話唔定教主好快就有好事發生㗎啦！
另外，除咗鏡仔坐熱氣球，一班澳洲姜糖都特登安排咗熱氣球應援，希望姜Admin越升越高、越行越遠，Keep住團火，勁有愛啊！不過話時話，鏡仔去咗澳洲咁多日，Ian同Lokman都冇乜點更新過IG，咁神秘，唔知會唔會好戲在後頭呢？
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK