阿Jer「仆」住應承做Stephy個唱嘉賓 Edan Alton回應FC解散追星…
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Viu1HK報導：阿Jer「仆」住應承做Stephy個唱嘉賓 Edan Alton回應FC解散追星都係求開心啫！ 姜濤冇被集郵女嚇親現場實況
MIRROR今日Full Team出席《ViuTV 2024》節目發布會，首度表演新團歌嘅佢哋，話喺澳洲拍團綜時已經排舞，仲同麻雀枱有關添喎，Edan又踢爆阿Jer牌品差，Jerdan又來互相傷害喇！
講到姜濤日前喺首映禮台上畀一班女士瘋狂集郵，佢就話冇嚇親，只係因為腳患先扶一扶牆。至於Edan同Alton嘅FC相繼解散，佢哋都首度開腔回應事件，想知就睇喇！
此外，Stephy話臨近開騷有啲心虛，但今日見到合作過嘅MIRROR都想邀請佢哋做嘉賓，某位鏡仔仲「仆住」應承，笑Cry呀！咦？那些年同舊愛方力申咁多合唱歌，有冇機會「世紀同台」呢？Stephy就咁答喇！想笑餐飽記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK