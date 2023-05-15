Jer集郵林宥嘉後遭Edan要脅? 姜濤熱情問候《造星》評審畢書盡 Ans…
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Viu1HK報導：Jer集郵林宥嘉後遭Edan要脅? 姜濤熱情問候《造星》評審畢書盡 Anson Lo腸胃炎跳唱水準依然ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023
一連兩日的Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》嚟到第二日，氣氛一日hyper過一日！首次衝出香港表演嘅MIRROR四子姜濤、Anson Lo、Edan同阿Jer，各自準備咗solo表演。率先登場嘅姜濤一口氣連唱兩首跳唱歌《Master Class》同《Dummy》，令台下尖叫聲四起！緊接有Edan以激罕短褲look接力，化身潮爆band友首次獻唱新歌Chat MrE。再嚟就到狂人Jer出場，當佢表演《人類群星閃耀時》仲有全場燈海搞到Edan都忍唔住笑問佢係咪俾錢應援。之後再輪到帶病上陣嘅教主，雖然因為腸胃炎搞到佢發燒兼胃抽筋，但係一啲都冇影響到佢嘅演出跳唱兩首solo歌之後，再同三位兄弟合唱英文團歌《Rumours》都完全冇難度啊！
今次去大馬除咗係參加音樂節，仲係為咗自肥追星！前一日姜濤就去咗睇偶像小豬嘅live表演，而噚日就輪到阿Jer同Edan兩位追星男孩出動搵Yoga集郵，不過最搞笑嘅係因為啲相喺Edan部電話，佢就要脅阿Jer如果想攞返就要講10句讚美佢嘅說話，真係俾佢哋笑死啊！而Yoga都對兩位忠粉印象深刻，大讚Jer有大將之風，Edan就好有才華！不過講到追星，姜濤始終都係「追星界天花板」，噚日佢喺後台見返曾經為《全民造星》做評判嘅Bii，都即刻好熱情咁問候一番，Bii忍唔住讚佢有禮貌啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]