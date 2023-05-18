姜濤無懼批評 繼續講真心話️ Anson Lo聽到肚屙都驚 Edan即興創作…
廣告
Viu1HK報導：姜濤無懼批評 繼續講真心話️ Anson Lo聽到肚屙都驚 Edan即興創作《Mega 屙》笑Cry Jer講「絕對領域」紅都面晒！
姜濤、Anson Lo、Edan同阿Jer今日出席《MIRROR Solo Concert 2023/24》記者會，公佈4子將分別7至8月喺會展同亞博舉行個人演唱會，而AK同Ian就係明年夏天，鏡粉們真係搶飛都搶到手軟呀！
4子講返籌備演唱會嘅心情同詳情，仲笑談舞台服裝有咩突破，Edan就講到金Jer「紅都面晒」，仲化身「急智歌王」將姜濤同Anson Lo嘅「肚屙」譜曲，笑Cry呀！
此外，姜濤大方回應RubberBand泥鯭嘅批評；Jer亦講返網友對「First Take」嘅質疑，內容性Max呀！
網民點睇？
Congrats 🎉🎉🎉
希望成功買到飛睇 Keung To 🍑❣️
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]