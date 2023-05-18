Anson Lo自爆睇過Jer全相？ Edan 即興️改詞唱《Mega屙》 姜濤接…
廣告
Viu1HK報導：Anson Lo自爆睇過Jer全相？ Edan 即興️改詞唱《Mega屙》 姜濤接受泥鯭批評但會繼續表達心聲️
姜濤、Anson Lo、Edan同阿Jer今日出席《MIRROR Solo Concert 2023/24》記者會，公佈4子分別喺7至8月、會展同亞博舉行個人演唱會，Anson Kong同Ian就係明年夏天。講到鏡粉希望服裝上有突破，Edan爆阿Jer會著大露背；Jer就提議Edan騷「絕對領域」，聽到教主一頭煙！
至於姜Admin狂屙十幾次後，笑認終於體驗到AL嘅辛苦；教主仲話聽到個屙字都驚，Edan聞言即謂教主連《Megahit》嘅oh oh都唔可以唱，轉數超快呀！此外，姜濤大方回應RubberBand泥鯭嘅批評，但唔會因此而收埋自己，會繼續真誠咁講心底話！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]