現場實況MIRROR花車巡遊變「鏡粉大遷徙」️教主阿Jer放題式…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR花車巡遊變「鏡粉大遷徙」️教主阿Jer放題式派心兼送飛吻姜Admin與欄共舞 AK aka Elsa「舞未完」
MIRROR分組同Fans玩完機動遊戲後，隨後即分成3架花車進行「MIRROR All in One巡遊派對」，過萬鏡粉迫爆小鎮大街，夾道歡呼喜迎12位靚仔！正副隊長Lokman、AK聯同Ian、 途同Fans揮手打招呼，AK aka Elsa再現，不斷放送Let it go甫士，電兔AK果然名不虛傳！
第二架花車有姜濤、Edan、Alton同Tiger，4子不斷轉身向兩旁嘅Fans揮手，姜Admin仲同欄桿「共舞」，小編不禁諗起Jolin首《舞孃》呀！旋轉下腰我閉隻眼！
第三架花車就有Anson Lo、Jer、Jeremy同Frankie，食可愛大嘅教主同Jer不時派心、單眼同送飛吻，甫士王非佢哋莫屬喇！
當三架花車繞到另一邊時，Fans們即刻化身「足球小將」，衝呀衝，快搶攻，上演咗一場「鏡粉大遷徙」，場面墟冚！
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK