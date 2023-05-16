現場實況MIRROR大馬返港展現默契 姜濤 AnsonLo Edan Jer一…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR大馬返港展現默契 姜濤 AnsonLo Edan Jer一字排開揮手冧鏡粉ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023
MIRROR四子姜濤、Edan、Anson Lo同Jer喺馬來西亞完成Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》後，逗留當地一日做宣傳，今朝返港啦！今朝天矇光四子就抵達吉隆坡國際機場，由入離境大堂到入禁區，沿途都有大批保安同FANS簇擁住佢哋，好彩跌序尚算可以，佢哋都好順利咁上機！
而香港方面，晨咁早已經有大批鏡粉喺香港機場VIP通道口，霸定個靚位接偶像落機，四子班機仲早咗成大半個鐘land，睇嚟連個天都想偶像同粉絲快啲見面呀！
先步出機場嘅係花衫Jer，緊隨其後係全黑look嘅Edan、教主同姜濤，四子一字排開向兩邊fans、傳媒揮手，勁有默契！最後Jer孖姜濤；Edan孖教主同經理人花姐，分兩部七人車離開，而喺臨上車前最後一刻，教主仲大派半邊心冧神徒，係愛呀！
網民點睇？
見到柳柳嘅造型就忍唔住笑咗，成個南洋回流嘅伯伯😂😂😂
still love you and 4子❤
HI 我們姜濤！你攰喇，早點回家休息❤❤❤
Welcome back，辛苦晒🙏
盧生粉絲咁得閒，記得佢生日去造勢呀！
#姜濤❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]