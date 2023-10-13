現場實況MIRROR首唱5周年團歌超highERROR帶動全台氣氛CO…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR首唱5周年團歌超highERROR帶動全台氣氛COLLAR大膽說愛️P1X3L炸爆舞台 《造星V》演出視覺享受現場實況
《ViuTV 2024》節目發布會今日喺九展舉行，除咗預告劇集同新嘅綜藝節目，就梗係有勁歌熱舞嘅表演睇啦！MIRROR首唱5周年團歌《Catch A Vibe》，全場都舉晒機影就知猛料！12子出盡100%落力跳唱，跳到正、副隊長Lokman、AK都索晒氣，互相抹汗超有愛！
第一次live唱新歌嘅仲有ERROR《枱底隧道》，行勻全台四周同觀眾互動，帶動氣氛！COLLAR sweet爆唱《Speak Love》，大聲說愛呀！P1X3L就梗係唱新團歌《BOMB》，炸爆舞台！仲有！仲有！《造星V》嘅13位囝囝Lyman、KC、Tsoul、Stick、Taco、亨仔、Kim、Hei、希晉、樂庭、Adams、王鋒、貓仔分批演出，簡直係視覺嘅享受呀！去片一齊feel feel啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK