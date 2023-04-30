Anson Lo心痛右腳變「癩痢」 演霸道盧總無懼親熱戲 獲Kelly大讚型…
廣告
Viu1HK報導：Anson Lo心痛右腳變「癩痢」 演霸道盧總無懼親熱戲 獲Kelly大讚型又乖望再合作
MIRROR成員Anson Lo、Kelly陳慧琳現身馬場做表演嘉賓，雙雙以快歌轟炸全場氣氛！首入馬場嘅Anson Lo除咗有大批「神徒」力撐之外，仲有教父現身贈愛的支持！
講起再見返Kelly，Anson Lo怕醜mode話一開始都呆咗唔識畀反應，好彩有Kelly主動撩講嘢破冰！教主仲話如果可以同Kelly延續《打字機》緣份再合作會係佢嘅榮幸，而Kelly就大讚Anson Lo好型、好乖、好聰明，又笑話冇諗過對方會入行，睇吓之後有冇機會「我唱佢跳」，仲預告5月尾會出新嘅快歌！
教主亦有為腳傷報平安，又自爆噚晚「加料」黐extra消炎貼，但好快就後悔，依家右腳變「癩痢」，要同留咗廿年嘅腳毛講bye bye好心痛！最後Anson Lo預告喺《社內相親》飾演霸道盧總，同陳漢娜上演韓式戀愛，又笑話keep起原著嘅親熱戲都no problem，因為「我好強」！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]