Anson Lo與姜濤台上台下互相示愛️ ERROR想造阿Dee攞男新人金…
《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》噚晚喺亞博隆重舉行，半百歌手盛裝出席，除咗有一班本地歌手出席之外，仲有嚟自台灣嘅樂隊告五人同黃宣，以及日本歌手秋山黄色，十足開party咁熱鬧呀！最後以MIRROR橫掃7個組合兼個人獎成大贏家，而COLLAR、ERROR、MC張天賦、Jay Fung、Dear Jane都係齊齊攞咗兩個獎並列第二！
MIRROR再度攞組合金威水之外，仲勁到包辨埋男歌手金、銀、銅，得獎者係Anson Lo、姜濤同Ian，其中姜濤喺台上逐個多謝11位兄弟最感人；Anson Lo、Ian分別再擸埋歌曲獎、唱作歌手銀獎！騷後受訪卻12缺1現身，原來副隊長AK喺表演《RUMOURS》大拗柴，要早退休息！
COLLAR同樣唔齊人，事關So Ching病咗缺席，7女上台獲頒女新人金獎、組合銅獎，仲齊齊預告遲啲出trip拍攝節目添！「宇宙天團」ERROR就攞走組合銀獎，成員保錡更奪男新人銀獎，雙喜臨門too！後台上演暴走式訪問，保錡再次幫經理人濟哥爭取加人工，目標係五嚿水！肥仔、保錡、193再話安照ERROR定律，下年何啟華一億solo就攞男新人金，呢舖真係留名等慶祝！
P1X3L成員Phoebus前日眼濕濕爆麥花臣騷取消內幕，呢晚孖兄弟George、Marco出場，利申無被公司照肺，亦強調唔怕入「雪櫃」，因為着褸就唔怕凍啦！Phoebus獲頒男新人銅獎全場fans拍手兼歡呼，當事人都話超感動呀！
MC張天賦繼十大中文金曲做獎王後，喺CHILL CLUB再攞大獎，喺咁開心嘅時刻竟然被老友陳蕾投訴，事關宣布完女歌手銀獎係陳蕾後，MC high到唔知坐住咗陳蕾條裙，喺解畫嗰陣篤爆原來洪三歲（洪嘉豪）都係「兇手」之一！
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