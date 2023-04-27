Ianson望Lokman開個人騷？保錡Dee哥拍團綜簽生死狀Kay靠張繼聰教…
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Viu1HK報導：Ianson望Lokman開個人騷？保錡Dee哥拍團綜簽生死狀Kay靠張繼聰教戲 吳肇軒新劇勁多咀戲️衝擊電視尺度
ViuTV年中無休2023節目發布會今日隆重舉行，超過半百藝人出席，席間介紹一系列新劇、新節目，當中首度宣布翻拍韓國神劇《社內相親》，港版由Anson Lo、Edan、陳漢娜、沈殷怡主演！吳肇軒、談善言、蘇皓兒等主演嘅《Food Buddies》亦有唔少親熱鏡頭，吳肇軒不諱言自爆激多吻戲，兼大搞三角關係！
MIRROR成員AK、Ian宣傳《冰上火花》，an自爆有向導演自薦唱主題曲！盛傳有六鏡喺下半年會開個人演唱會兼MIRROR明年3月開亞博騷，佢哋都話唔知情，要留待公司安排。
ERROR就有保錡、阿Dee做代表，預告團綜會喺暑假播出，有錯仔就離唔開要簽生死狀嘅項目，不過佢哋透露節目屬九點半時段，走高檔路線唔講粗口！
重頭劇《法與情》謝安琪飾演律師，佢話今次挑戰好大，所以都有請教老公張繼聰。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]