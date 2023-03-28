AK入圍男歌手嚇一嚇 Lokman無懼競爭大 保錡有大聲公應援笑似去買菜…
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Viu1HK報導：AK入圍男歌手嚇一嚇 Lokman無懼競爭大 保錡有大聲公應援笑似去買菜 陳蕾大細超 撐MC攞獎多過洪嘉豪
MIRROR今日派代表正、副隊長Lokman同AK出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》，講到AK入圍「年度男歌手」，佢講笑話聽到提名都嚇一嚇，反而對組合獎信心大啲！而Lokman豪言競爭大就最好，咁就可以努力啲出歌，又啱喎！AK又分享日前做八三夭嘉賓趣事，落大雨漏電都唔係最淆底，竟然係另一樣嘢喎！
保錡單拖代表ERROR，聽到、見到「妹妹」出動大聲公歌頌自己威猛又靚仔，當事人大讚超有創意，不過搞笑話以為去咗買菜，今次真係你最威啦！提起保錡同Phoebus競爭男新人獎，佢哋即刻變零信心二人組，點解呢？
最後出場係一對狗咬狗骨嘅老友，陳蕾同「院長」洪嘉豪，一見面就耍花槍，陳蕾笑話睇到MC張天賦攞獎會開心過Kaho攞，喺隔離着到一身Viu員工制服嘅Kaho一臉酸爆，真係笑死無命賠！想知Kaho點反擊？快啲去睇片啦！
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