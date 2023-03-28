《CHILL CLUB》頒獎禮改分曲風獎項 Ian取消任林俊傑巡演嘉…
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Viu1HK報導：《CHILL CLUB》頒獎禮改分曲風獎項 Ian取消任林俊傑巡演嘉賓 Lokman AK代發聲冇唔開心 Winka接受網民評擊「上了一課」
《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今日喺舉行記招，超過半百歌手單位現身塞爆九展，場面墟冚！頒獎禮一改以往賽制，將「十大歌曲」變以曲風劃分成「流行歌曲」、「搖滾歌曲」、「節奏藍調歌曲」同「另類歌曲」，唔少歌手覺得分類別做法感覺新鮮！
MIRROR有Lokman、AK做代表，AK笑話見到自己入圍男歌手變都嚇咗一跳，不過對組合獎信心較大，Lokman亦話唔介意競爭變大，咁先會努力出歌！對於Ian擔任唔到JJ林俊傑香港站巡演嘉賓，二人表示事實同聲明一樣，溝通上出現錯誤，又指Ian冇唔開心，合照只係紀念大家難得一齊食飯。
保錡一頂三代表ERROR，對「妹妹」以大聲公落力應援，佢搞笑話既開心既少老尷！同時入圍男新人同男歌手嘅保錡，唔怕講人貴自知零信心，着重做音樂嘅本質！師弟Phoebus、Marco話袋到錢落袋，唔諗競敵，目標出多啲歌。
COLLAR成員Gao、Winka、芯駖、Day同Candy，指對入圍歌曲、組合、女新人三大獎項已經好開心，會抱平常心。近日Winka喺宣傳新歌自爆分手，佢直認冇諗過咁大回響，但依家已經消化晒，踏步向前。
陳蕾見洪嘉豪一身「電視台風褸」顏色嘅打扮，就抵死取笑對方擦鞋，而Kaho反擊爆最近被陳蕾以《造星V》參賽者嘅實力打擊自信，感覺好hurt咁話！Kay謝安琪諗計話見大家明年都要攻R&B歌曲獎，佢就唱反調行rock風。提起佢早前同老公張繼聰喺浴室jam歌，又收到對方寫歌當生日禮物，就睇吓下年有冇機會嚟個真組隊、真合唱！
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