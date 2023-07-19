Lokman戥《造星V》Tsoul冇獎拎失落Stanley撐Alina冇走光Tiger全…
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Viu1HK報導：Lokman戥《造星V》Tsoul冇獎拎失落Stanley撐Alina冇走光Tiger全家愛Lyman
MIRROR成員Lokman、Stanley同Tiger今日出席電話活動，仲即席示範「手機舞」，Charm到地裂！Lokman坦承每位成員都有唔同程度嘅手機癮，Anson Lo、姜濤同Edan都各有「特色」，唔知各位鏡粉又估唔估到呢？
講到Lokman喺《全民造星V》同Tsoul嘅表演獲花姐同評判激讚，Lokman都巧開心，仲直言有少少戥Tsoul未能奪獎感失落。至於Stanley都大讚冠軍Lyman同友女Alina嘅表演好睇，但網友話大表嫂好性感，想求大表哥嘅心理陰影面積喎，佢就笑笑口咁話……仲預告就快去台灣拍劇，有個高妹做老婆，OMG！
而虎仔都話全家人都迷上Lyman，仲有回應小虎隊喺澳洲包場播《是日精選》嘅感受，係咪好想知呢？睇咪一清二楚囉！
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