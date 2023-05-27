《Hi MIRO! 見面會》福利不斷 MIRROR講Bed Time Story…
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Viu1HK報導：《Hi MIRO! 見面會》福利不斷 MIRROR講Bed Time Story️兼大唱冧歌
MIRROR首個官方Fans見面會《Hi MIRO! 見面會》今日舉行，12子除咗喺現場唱歌俾大家聽之外，仲同大家玩遊戲，喺遊戲勝出嘅MIRO可以同鏡仔近距離接觸，唔單止有得握手、拍手，每場見面會仲有兩位MIRO可以入MIRROR嘅「睡房」，聽鏡仔喺自己耳邊講bed time story兼唱歌，真係葡萄死人啦！
其實唔止MIRO盡興，鏡仔都一樣玩得咁開心，其中一個遊戲佢哋著上「波波衫」，要鬥快整爆其他人身上嘅氣球，佢哋真係玩得超落力㗎！有人成件「波波衫」都被搶走，有人毫無還擊之力，仲有人被「壁波」添，場面相當搞笑啊！而喺尾聲，唱《BOSS》時，12子仲走埋落台同大家互動，氣氛超high啊！想知見面會有幾MM7？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]