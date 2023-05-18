Tiger首單拖出活動獲過百小虎隊力撐 做MIRROR六子個唱嘉賓唔啱…
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Viu1HK報導：Tiger首單拖出活動獲過百小虎隊力撐 做MIRROR六子個唱嘉賓唔啱數！
MIRROR成員Tiger今日首次單拖出席護膚品品牌活動，佢笑話既興奮又緊張！講到佢為鮮浪潮開幕執導嘅《是日精選》宣布再加7場，虎導話超開心，因為作品係台前幕後通咗好多晚頂而成，多啲機會見觀眾好感恩，至於到時會唔會謝票？虎導話未收到通知。
目前忙拍《12怪盜》嘅Tiger，話嚟緊有好多動作場口，但肌肉方面就有機會先騷！MIRROR其中六子今日宣布開solo concert，Tiger直言想睇，但問到會做嘉賓？佢笑答「又咪係MIRROR演唱會？唔啱數！」想繼續知Tiger今年有冇出solo計劃？即將舉行嘅MIRO見面會有咩surprise？噚晚捧田蕊妮獨腳舞台劇感受？片有啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]