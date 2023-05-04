鄭中基囡囡遺傳爸爸天籟之音 吳君如頭痕陳是知唔聽媽媽話
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Viu1HK報導：Ronald鄭中基、吳君如同莊文強導演今日拍攝《機動兵工廠》最後一集，Ronald笑言驚君如冇期，早3個月已經請食飯邀請對方做評判；君如就大讚6位學員李煥林、何求、陸維德、阿杰、林美圻、超酸質素高，事關要自編自演獨腳戲，一啲都唔簡單！君如又話想阿女陳是知嚟跟Ronald學嘢，因為阿女唔聽阿媽話，反而會聽外人話，仲爆阿女最近努力學戲，希望憑實力casting，絕對冇走後門。
講到Ronald囡囡喺學校表演唱歌，一鳴驚人，佢就謙稱阿女唔係天籟之音，仲話佢好怕表演，所以經常婉拒嗲哋嘅要求。
此外，何求、阿杰同超酸話喺影后君如面前演戲壓力大，但大家都有信心奪得合約，就算勝負與否都無損友情！
此外，何求、阿杰同超酸話喺影后君如面前演戲壓力大，但大家都有信心奪得合約，就算勝負與否都無損友情！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]