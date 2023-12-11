鄭中基講明唔唱《死啦啲青春痘》 ️囡囡任個唱嘉賓勁緊張 笑囝囝ch…
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Viu1HK報導：鄭中基講明唔唱《死啦啲青春痘》 ️囡囡任個唱嘉賓勁緊張 笑囝囝chill底只有食欲
Ronald鄭中基今日為《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》香港站舉行記招，6位機動兵工廠成員列陣，其中4位包括超酸、何求、米奇同Wade更以恐龍裝登場！
Ronald預告香港場會增加跳舞部分，仲要係跳得hot啲添呀！佢甚至大爆有part會係點唱環節，以往場次嘅fans次次都敲碗聽《龍咁威》同《死啦啲青春痘》，但Ronald今次話其中一首歌鐵定唔會唱！雖然佢話呢次未必請嘉賓，但其實囡囡Emma會任固定嘉賓，Ronald指囡囡自己揀咗一首佢嘅歌表演，又篤爆囝囝Evan好chill，唔似家姐咁有表現欲，只有食欲，超搞笑！
咁啱Ronald近年開騷都撞正農曆新年，仲要係連中三元，佢指會積極逗利是，之後再捐出去，為大家做善事！同時Ronald都「出血」派利是，已預定比平時派多4、5倍！
另外，電影《年少日記》票房衝破1600萬，有份演出嘅Ronald對成績超開心，又戥導演卓亦謙攞金馬獎最佳新導演興奮，但佢話唔會同導演慶祝，點解嘅？又爆戲中「囝囝」黃梓樂成功爭取導演幫佢做一件事，究竟又係咩呢？睇足本片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK